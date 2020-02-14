AKBALIK MAHALLESİ AKBALIK GÜREŞLERİNİN İPTALİNE ANLAM VEREMİYOR

Akyazı MHP İlçe Başkanlığının her hafta bir mahalleye gerçekleştirdiği ziyaretlerinin bu haftaki durağı

Bu haber 2020-02-14 23:33:14 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Akyazı MHP İlçe Başkanlığının her hafta bir mahalleye gerçekleştirdiği ziyaretlerinin bu haftaki durağı Akbalık Mahallesi idi.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Belediye Meclis Üyeleri Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve Ahmet Çetin’le birlikte gittikleri Akbalık Mahallesinde Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ve MHP eski Milletvekili Zihni Açba ev sahipliğinde yapılan ziyarette bu yıl Akbalık güreşlerinin yapılmayışı geceye damgasını vurdu.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’nin ziyaret sebeplerinin siyasi olmadığı, vatandaşlarda var olan siyasiler seçimden seçime bizleri ziyaret eder diğer zamanlarda onları göremezsiniz düşüncesini yıkmak ve sizlerle sohbet etmek amacını taşıdığını belirterek sizleri dinleyip sorunlarınızı not alarak icra makamı olan başta belediyemiz olmak üzere diğer makamlara ileterek çözümü için takip edeceğiz dedi. Bu mahalle ziyaretlerimiz cumhur ortağımız AK Partiyi de hareketlendirdi. Onlar da mahalle gezilerine başladılar.Bu ziyaretlerden Akyazı halkı mutlaka yararlanacak sorunlarını detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulacaktır dedi ve daha sonra arkadaşlarını tanıttı.

Akbalık Mahallesinin sosyal tesislerinde yapılan sohbet toplantısında mahallelerinin sorunlarını dile getiren Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi sokak köpeklerinin çoğaldığını ve tehlikeli olmaya başladıklarını, bunlardan çevre mahallelerdeki vatandaşlarında oldukça rahatsız olduklarını belirterek çocuklarımız okul yollarında korku dolu anlar yaşıyor. Belediyemizin köpek bakım evi yaparak bu köpekleri toplamalı ve bu soruna mutlaka bir çözüm getirmesini istedi. Bir başka sorunumuz da kanalizasyon atık sularımız açık kanallardan akıp gidiyor çevre kirliliğine neden oluyor. Bir diğer sorunumuz işsizlik sorunu çevremizdeki fabrikalar havamızı kirletiyor, çevre kirliliğine neden oluyor onların yarattığı sorunları biz çekiyoruz işçi alımına gelince gençlerimizi almıyorlar.Buna da bir çözüm bulunmasını istiyoruz dedi. Bir başka sorunlarının da Akyazı’ya giden ana yolun darlığı, yayaların gidebileceği bir tretuvar yok, fabrikalara gelen tırlar dönüşlerini yapamıyor. Bu yolun mutlaka genişletilmesi ve yayalar için tretuar yapılması gerektiğini, mudurnu köprüsü girişinde sinyalizasyonlu daha geniş bir kavşak yapılması gerektiğini söyledi.

Muhtar Bilgi bizi rahatsız eden en önemli konulardan biri de 60 yıla yakın bir geçmişi olan ve Türkiye’nin bir markası olan Akbalık güreşlerinin yapılmamış olmasıdır. Bu konuyu Belediyemizin tasarruf tedbirleri konusu yapıp ertelemesini kabul etmemiz mümkün değil. Bu güreşlerin yapılmasını bizden çok Belediye yetkililerinin istemesi gerektiğine inanıyoruz. Akyazı’nın tanıtımı için bulunmaz bir fırsat olan Akbalık güreşleri mutlaka yapılmalıydı dedi. Akbalık güreşleri konusuna MHP eski Milletvekili Zihnı Açba da katıldı. Açba Akbalık güreşleri küçük bie köy olan Akbalık halkı tarafından büyük fadakarlıklar sonucu düzenlenerek 1956 yılından beri sürdürülegelmiştir. Güreşlere gönül vermiş gerek pehlivanlar ve gerekse seyircilerin dört gözle beklediği bir organizasyon haline gelmiş bir oluşum. Yurdun her tarafından Akbalık güreşlerine gelen insanlar şimdiden güreşlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor bizlere soruyor diyen Açba Belediyelerin bazı görevleri vardır para mesele edilmeksizin yapılmak zorundadır. Yollar çamursa, çöp varsa sular akmıyorsa, kar yolları kapatırsa bu sorunların çözüme kavuşturmak zorunluluğu vardır. Tarihi olmuş Akbalık güreşleri de para hesabı yapılmaksızın aksatılmadan düzenlenmesi de bu görevler arasındadır. Akyazı’nın tanıtımı için bulunmaz bir fırsattır. Kanaatimce bu güreşlerin belediyenin borçlu olmaktan veya maddi külfeti karşılamamaktan değil, bilgisizlikten ve bir takım ufak tefek küçük hesaplar peşinde dolaşmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Küçük bir köyün bu işleri başararak tarihi hale getirdiği güreşler hakkında bilgi sahibi olabilseler ve de gönül verebilirlerse Belediyemiz bu organizasyondan para bile kazanabilir. Güreşleri yapmayı kabul edip bizlerle işbirliği yapsalardı Akbalık olarak yapacağımız çok şeyimiz olurdu. Üstelik Akbalık güreşleri ağası Belediye Başkan yardımcısı. Belediyenin borcu bitmezse bu güreşler yapılmayacak mı diye sordu. Açba Akbalık halkı olarak üzgün olduklarını söyledi

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