S.A.B.A.H’TA İSTİŞARE TOPLANTISI

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Kurulduğu günden beri arama kurtarma konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla adını
Bu haber 2020-02-14 19:15:07 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Kurulduğu günden beri arama kurtarma konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla adını Ülke genelinde duyurmayı başaran S.A.B.A.H ekibi kendi binasında aylık olağan istişare toplantısını yaptı.

Eczacı İlhan Durgut başkanlığında toplanan S.A.B.A.H ekibi bir önceki toplantı ile yapılan toplantı arasında gerçekleşen çalışmalar konusunda ve yapmayı düşündükleri hususlar konusunda da karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Araştırma ve Kurtarma ekibi başkanı olan Eczacı İlhan Durgut toplantı sonrası yaptığı açıklama şunları söyledi “ S.A.B.A.H ekibi olarak düzenli bir şekilde aylık toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda yaptığımız çalışmaları, çalışma yaparken karşılaştığımız güçlükleri v e o güçlükleri nasıl aştığımız hususlarını görüşüp birbirimizi bilgilendiriyoruz. Bu toplantımızda da aynı işleri yaptık ve karşılıklı olarak birbirimizi bilgilendirdik ve gelecek iç inde yapmayı planladıklarımızı birbirimize aktardık”

 
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