ZİYARETTE SADECE SPOR KONUŞULDU

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Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü AdemAltun beraberinde İl Müdürü Arif Özsoy,
Bu haber 2020-02-14 19:11:00 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü AdemAltun beraberinde İl Müdürü Arif Özsoy, Spor Müdürü Özgür Aygün ve Şube Müdürü Keramettin Ekinci olduğu halde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretçiler Spor adamı olunca ziyaret sırasında da konuşulan konular sporla ilgili oldu. Bu ziyarette Spor adamları 2020 yılı içinde Akyazı’da yapılmasını planladıkları yatırımlar konusunda Belediye Başkanına geniş bilgiler verdiler ve kendisinden de destek talebinde bulundular.

Ziyaret sonrası açıklama Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan geldi. Soykan, bugün Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve beraberindeki Spor adamları ile Akyazı’mızda 2020 yılında yapmayı düşündükleri bazı yatırımlar konusunda karşılıklı olarak bilgi alış verişinde b ulunduk. Güzel ve yararlı bir görüşme oldu. Ben beni ziyaret eden spor adamlarına teşekkür ediyorum ve İlçemize kazandırmak istedikleri yatırımlar konusunda da kendilerine destek sözü verdim dedi.
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