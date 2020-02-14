SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKLERİ RAĞBET GÖRMEDİ

Bilindiği gibi 14 Şubat sevgi ya da sevgililer günü olarak kutlanıyor. Dün de 14 Şubattı ve Akyazı’da ki

Bu haber 2020-02-14 19:03:21 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.