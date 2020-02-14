SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKLERİ RAĞBET GÖRMEDİ

Bilindiği gibi 14 Şubat sevgi ya da sevgililer günü olarak kutlanıyor. Dün de 14 Şubattı ve Akyazı’da ki bütün çiçekçiler sevgi günü nedeniyle dükkanlarını çeşitlerini de arttırarak çiçeklerle doldurmuşlar ve müşterilerini beklemeye başlamışlardı.
Ne var ki, sevgi gününde çiçekçiler bekledikleri alış veriş hareketliliğini göremedi ve bekledikleri ölçüde çiçek satamadı. Bu durumda onlarda sevgi gününde bekledikleri satışı yapamayınca günleri biraz da hüzne dönüştü.
Akyazılı çiçekçiler, sevgi gününde beklediğimiz satışı yapamadık ama biz yine de küçük de olsa hareketlenme nedeniyle ilerisi için umutlandık. As satışta yapmış olsak yine de Allah bereket versin diyoruz ve Akyazılıların sevgi günlerini kutluyoruz diyerek üzerlerine çöken hüznü fazla göstermemeye gayret gösterdiler.