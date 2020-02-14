AKYAZI KAYMAKAMI YAKUP GÜNEY VE BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN ATSOYA ZİYARET

Akyazı Kaymakamı Sayın Yakup GÜNEY, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Akyazı Ticaret ve Sanayi

Bu haber 2020-02-14 19:01:23 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Sayın Yakup GÜNEY, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR’ı makamında ziyaret ettiler.

Akyazı ya gelen Sağlık Bilimleri Fakültesinin Akyazı’yı potansiyel olarak nasıl etkileyeceği ve Akyazı ya sağlayacağı faydalar konusunda fikir alış verişinde bulundular.

Akyazı’ya yapılması istenen Sağlık Bilimleri Fakültesinin Akyazı Devlet Hastanesi ve Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Okulunun yanında bulunan 60 dönüm arazinin Rektörlüğe tahsis edildiğini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Fakülte binasının biran önce yapılmasıyla ilgili fikir alış verişi yapıldığını ve bu süreç içerisinde de Sağlık Bilimleri Fakültesinin Akyazı da mevcut bulunan Meslek Yüksek Okulunda eğitim sürecinin burada devam edeceğini ifade ettiler. Başkan BAYRAKTAR’da “Biran önce müteşebbisin elini taşın altına koyarak Akyazı ya yeni bir Fakülte binasının, yapılması hayata geçirilmesi ve Akyazı ya kazandırılmasının acil ve şart olduğunu ifade etti. Bu konuda da Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu Başkan BAYRAKTAR ifade etti. Sağlık Bilimler Fakültesinin Akyazı ya hayırlı olmasını temenni ederek 4 yıllık bir fakültenin Akyazı’ya çok şey kazandıracağını ve ufkunu açacağını, Akyazı esnafının ve Ticaret erbabının bereketli ve bol kazançlar elde edeceğini, Fakülte öğrencileri sayesinde Akyazı’mıza hareketlilik kazandıracağını ifade etti”. Akyazı Kaymakamı Sayın Yakup GÜNEY ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a bu görüşmeden dolayı duymuş olduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.