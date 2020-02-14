ÜÇ MUHTARDAN BAŞKAN’A ZİYARET

Akyazı Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören, Güzlek Mahalle Muhtarı

Bu haber 2020-02-14 01:33:06 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören, Güzlek Mahalle Muhtarı Abdüsselim Akyazıcı ve Pazarköy Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Mahalle Muhtarları Mahallelerinde var olan bazı sorunların giderilmesi konusunda Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan yardım ve destek istediler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Belediye olarak hızlı bir şekilde toparlanma yoluna girdiklerini belirterek, Belediye olarak biz toparlandıkça bunun karşılığı olan hizmetlerimiz de aynı ölçüde sizlere yansıyacaktır. Bundan emin olunuz dedi ve üç Mahalle Muhtarına da yapacağımız çalışmalar sonucunda tüm Mahallelerimizi Belediyeden ve başkanı olarak benden istekte bulunmayacak noktaya taşıyacağız bundan emin olun diye umut verdi.