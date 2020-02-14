SOYKAN’DAN TÜVASAŞ ZİYARETİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Tüvasaş’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu haber 2020-02-14 01:28:07 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Tüvasaş’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Tüvasaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan’la görüşen ve kendisinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Soykan, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Bu ziyaretimde Milli gururumuz olan Milli trenimizle ilgili bilgiler aldım. Böylesine anlamlı bir fabrikanın Sakarya’mızda olması beni daha da onurlandırdı ve gururlandırdı. Projeye emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ve tebrik ediyorum”

Tüvasaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan’da Akyazı Belediyemizin çalışkan ve başarılı Başkanını fabrikamızda ve Genel Müdürlüğümüzde görmekten büyük mutluluk duydum. Kendileri ile sohbet ettik ve yararlı bilgileri karşılıklı olarak paylaştık dedi.