AKYAZILI MUHTARLAR ANKARA’DAN DÖNDÜLER

İki günden beri Ankara olan ve çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Akyazı Muhtarlar Başkentten döndüler.

Bu haber 2020-02-14 01:20:37 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

İki günden beri Ankara olan ve çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Akyazı Muhtarlar Başkentten döndüler. Ziyaretlerinin ilk gününde CHP-MHP Grup toplantılarına katılan Akyazılı Muhtarlar daha sonra MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül’ü Makamında ziyaret ettiler. Bu ziyarette MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ve onunla birlikte Ankara’ya gelen partinin yöneticileri de hazır bulundu. Akyazılı Muhtarların ilk günün son durağı Türk-İş oldu ve Genel Başkan Ergün Atalay’la bir araya geldiler.

Geceyi Türkiye Ziraat Odaları Birliğine ait Otelde geçiren Akyazılı Muhtarlar ziyaretin ikinci gününe Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’la birlikte Otelde kahvaltı yaptılar. Kahvaltı sonrası Muhtarlar TZOB’a geçerek Akyazılı Genel Başkan Şemsi Bayraktar’ı Makamında ziyaret ettiler.

TZOB’taki görüşmelerini tamamlayan Akyazılı Muhtarlar oradan TBMM’sine geçerek AK Partinin grup toplantısına katıldılar ve Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı dinlediler.

Grup toplantısından sonra Akyazılı Muhtarlar AK Parti Genel Merkezine geçerek burada AK Partinin Sakarya Milletvekilleri ile bir araya geldiler. Bu ziyarette AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de katıldı. AK Partinin Genel Merkezinden ayrılan Akyazılı Muhtarlar buradan İş-Kur Genel Müdürlüğüne gittiler ve Akyazılı Genel Müdür Bekir Aktürk’ü ziyaret ettiler ve kendisine b aşarı dileklerine ilettiler.

Akyazılı Muhtarların son ziyaret durağı Anıt Kabir oldu. Topluca Anıt Kabre giden Akyazılı Muhtarlar buradaki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Ankara’dan ayrıldılar ve saat 22.00 sularında da Akyazı’ya geri döndüler.

İki günü dolu dolu bir şekilde Ankara’da geçiren Akyazılı Muhtarlar Akyazı’ya döndükten sonra ziyaretleri ile ilgili açıklama Dernek Başkanı Bekir Durmuş’tan geldi. Durmuş ziyaretle ilgili şunları söyledi “ Ankara seyahatimize 36 Muhtarımız katıldı. Bu ziyarette Muhtarlarımızla birlikte yaptığımız görüşmeler sonrasında hazırladığımız isteklerimizi içeren dosyalarımızı siyasilerimize tek tek takdim ettik. Yaptığımız görüşmelerde de sorunlarımızı bir kez daha şifahi olarak siyasilerimize aktardık. Siyasilerimizde sorunlarla ilgili ellerinden geleni yapacakları konusunda bizlere söz verdiler. AK Parti ziyaretimizde İlçe Başkanımız Mesut Ekrem, MHP ziyaretimizde de yine İlçe Başkanımız Ali Dertli ve beraberindekiler bizleri yalnız bırakmadılar. CHP Sakarya Milletvekilimizin hastası olduğu için Ankara’da değillerdi. Ancak Danışmanı Sema hanıma verdiği talimatla hanımefendi bizi hiç yalnız bırakmadı ve bize öncülük yaptı ve hiçbir aksaklık yaşamadan ziyaretlerimizi tamamlamamıza büyük destek oldu. Sakaryalı hemşenrimiz Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Akyazılı hemşehrimiz İş-Kur Genel Müdürü Bekir Aktürk’le de görüştük. Akyazılı hemşehrimiz TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bu seyahatimizde bize Birlik Otelini tahsis etti. Sabah kahvaltısını bizimle yaptı daha sonra da bizleri Birlik Merkezinde kabul etti. Seyahatimizi Anıt Kabre yaptığımız ziyaretle sonlandırıp kazasız belasız bir şekilde güzel İlçemize geri döndük. İki günlük Ankara seyahatimizde ziyaret yaptığımız herkesten büyük destek ve ilgi gördük ve son derece güzel ağırlandık. Şahsım ve Muhtar arkadaşlarım adına AK Partili Sakarya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a, Milletvekillerimiz Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek’e, MHP’li Milletvekillerimiz ve MHP Gurup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül’e , TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a, İş-Kur Genel Müdürü Bekir Aktürk’e, AK Parti İlçe Başkanımız Mesut Ekrem’e, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve beraberindeki heyete, özellikle de CHP Milletvekilimiz Engin Özkoç’un danışmanı Sema hanıma sonuz teşekkürlerimi arz ediyorum”