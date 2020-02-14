TAEKWONDADA AKYAZI DAMGASI

11 Şubat günü Sakarya Lütfi Yaman spor salonunda yapılan okullar arası taekwondo İl seçmelerinde Akyazılı sporcular üç birincilik, bir ikincilik ve 4’de üçüncü lük alıp 8 madalyanın sahibi olmayı başardılar.
Seçmelerde İl birincisi olma başarısı gösteren Akyazılı sporcular önümüzdeki günlerde yapılacak olan grup müsabakalarında Okullarını ve İlçemizi temsil edecekler.
İşte dereye giren Akyazılı sporcular;
1. olanlar: Semanur Çekilarız (Paris O.O.) Sümeyye Kurtoğlu (Paris O.O.) Zeynef Kafadar (Kız İmam HatipLisesi)
2. olan: Nesibe Çelik (Cumhuriyet O.O.)
3. olanlar: Umut Güçlü (Paris O.O.) Zeynep Berra Balcı (Paris O.O.) Zeynef Havsa Yılmaz (Kız İmam Hatip O.O.) Sabiha Çeliker (Kuzuluk İşmont Halil İbrahim Bildirici Lisesi)