TAEKWONDADA AKYAZI DAMGASI

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11 Şubat günü Sakarya Lütfi Yaman spor salonunda yapılan okullar arası taekwondo
Bu haber 2020-02-14 01:08:42 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

11 Şubat günü Sakarya Lütfi Yaman spor salonunda yapılan okullar arası taekwondo İl seçmelerinde Akyazılı sporcular üç birincilik, bir ikincilik ve 4’de üçüncü lük alıp 8 madalyanın sahibi olmayı başardılar.

Seçmelerde İl birincisi olma başarısı gösteren Akyazılı sporcular önümüzdeki günlerde yapılacak olan grup müsabakalarında Okullarını ve İlçemizi temsil edecekler.

İşte dereye giren Akyazılı sporcular;

1. olanlar: Semanur Çekilarız (Paris O.O.) Sümeyye Kurtoğlu (Paris O.O.) Zeynef Kafadar (Kız İmam HatipLisesi)

2. olan: Nesibe Çelik (Cumhuriyet O.O.)

3. olanlar: Umut Güçlü (Paris O.O.) Zeynep Berra Balcı (Paris O.O.) Zeynef Havsa Yılmaz (Kız İmam Hatip O.O.)  Sabiha Çeliker (Kuzuluk İşmont Halil İbrahim Bildirici Lisesi)

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