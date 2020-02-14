Hüseyin’i kalabalık cemaat ve sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı

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Akyazı D-100 Karayolunda asker konvoyunda meydana gelen ve 23 yaşındaki İlter
Bu haber 2020-02-14 00:58:34 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı D-100 Karayolunda asker konvoyunda meydana gelen ve 23 yaşındaki İlter Kaçar'ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Hüseyin DoğukanSaraç da 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Akyazı D-100 Karayolunda asker konvoyunda meydana gelen feci trafik kazasından bir grup gencin içinde bulunduğu otomobil paramparça olmuş, kaza da 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.Kaza sonucu 23 yaşındaki İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

İlter'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, o kazada ağır şekilde yaralanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavi gören Hüseyin Doğukan Saraç'tan acı haber geldi. Hüseyin Saraç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hüseyin Doğukan Saraç’ın cenazesi Akyazı Şerefiye Mahallesindeki evinde helallik alındı. Anne Havva Saraç oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Okul arkadaşları ise Tatangalar bayrağını tabutunun üzerine örttüler. Daha sonra cenaze Şerefiye Camiine getirildi.

Şerefiye Camiinde Baba Ali Saraç Amcaları Yusuf ve Nizam Saraç ile dayıları Dursun ve Osman Alan taziyeleri kabul ettiler.

Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Doğukan Saraç’ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

 

 

 

 

 
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