AK PARTİ AKYAZI’DA ANKARA’DAYDI

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem beraberinde teşkilatının Medya Tanıtım

Bu haber 2020-02-14 00:54:57 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem beraberinde teşkilatının Medya Tanıtım Birim Başkanı Yusuf Çokal olduğu halde Ankara’ya giderek partisinin grup toplantısına katıldı daha sonra da aynı gün Ankara’da olan Akyazılı Muhtarlarla birlikte Partisinin Genel Merkezinde Milletvekilleri ile görüştü ve Muhtarlar Milletvekillerine sorunlarını dile getirirken kendisi de notlar aldı.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Ekrem, Yönetim Kurul üyeleri ile birlikte Ankara’ ya yaptığı ziyarette hem Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı grupta yaptığı konuşmasını dinleme hem de Akyazı’nın genel sorunlarını Muhtarlarla birlikte Milletvekillerine aktarma fırsatı bulduğunu söyledi.

Ziyaretimiz bizim açımızdan hayli yararlı bir ziyaret oldu diyen AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Milletvekilleri ile rahat bir ortamda görüşme imkanı bulduklarını ve karşılıklı olarak bilgi ve görüş alışverişi de yaptıklarını sözlerine ekledi.