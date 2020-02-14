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MERYEM FURUNCU TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı ulu çınarlardan birini daha kaybetti. Taşburun Mahallesi sakinlerinden Meryem
Bu haber 2020-02-14 00:52:13 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ulu çınarlardan birini daha kaybetti. Taşburun Mahallesi sakinlerinden Meryem Furuncu 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesinde bulunan Mevlana Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahalledeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Meryem Furuncu’nun cenazesine kalabalık cemaat katıldı. Cenazeye katılanlar 96 yaşındaki Meryem Furuncu’nun oğlu Rıfat Furuncu ile damadı emekli öğretmen Osman Kahraman ve torunları ile yakınlarına taziyelerini ilettiler.

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