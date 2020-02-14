AKYAZI ATSO BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANIN’DAN VALİYE ZİYARET

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR ve Meclis Başkanı Muzaffer

Bu haber 2020-02-14 00:42:50 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR ve Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER ile birlikte Sakarya Valisi Sayın Ahmet Hamdi NAYİR’i ziyaret etti. Başkan Bayraktar ziyarette Akyazı’da TOBB ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapılmakta olan 24 derslik orta okulun yapımı hakkında vali Nayır’a bilgi verdi.

Bayraktar Akyazı merkezinin daralma noktasına geldiğini, büyük ova kapsamına giren batak köy’ün büyük ova kapsamı dışına çıkarılmasını Akyazı’nın önünün açılması için de Akyazı’nın Batakköy’e doğru büyümesini ve Akyazı’nın gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşüncesinin oluştuğunu Vali beye ifade etti. Geçtiğimiz hafta Akyazı Belediyesi tarafından hazırlanan proje bizzat Tarım Bakanımız sayın Bekir PAKDEMİRLİ beye sunuldupunu, Bakan beyin de konuyla ilgili DSİ Genel Müdürlüğünü görevlendirdiğini belirterek sürecin hızlandırılması için Vali beyden ricada bulunduk dedi. Bayraktar ayrıca Kuzuluk Sanayi alanları içerisinde bulunan 103 hektarlık alana ilaveten imar planın dışında bulunan 53 hektarlık alanında toprak kuruluna girmek suretiyle sanayi alanı ilan edilmesi gerektiğini ifade ederek adı geçen bu alanın 4’ncü 5’inci ve 6’ncı sınıf verimsiz tarım alanı olduğunu ve bu alanların eski kum, çakıl ocağı olduğu, ve bunun haricinde 49 hektarlık alan ise seracık alanı olarak plan çalışmaları yapılmış, ancak devamı sağlanamamış olup yapılan ilave imar planı çalışmaları kapsamında plan bütünlüğü açısından toprak kuruluna girecek olup toprak kurulu tarafından uygunluk kararının verilmesinin Akyazı’mızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi ve bu konularda Vali beyin desteğini istedi.

Sakarya Valisi Sayın Ahmet Hamdi NAYİR da verilen dosyaların inceleyeceğini ve daha sonra yardımcı olacaklarını söyledi.

ATSO Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR ve ATSO Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER Vali Nayır’la yapmış oldukları görüşmelerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.