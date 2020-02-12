AHİ EVRAN MTAL FUTSAL DA İKİNCİ OLDU

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için hazırlanan program çerçevesinde yapılan Liseler arası

Bu haber 2020-02-12 20:57:14 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için hazırlanan program çerçevesinde yapılan Liseler arası Gençler Futsal İl şampiyonasında final maçı Akyazı Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Ali Dilmen Lisesi arasında oynandı. Yenikent Spor salonunda oynanan maçta Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 4 penaltı kaçırdığı maçı Ali Dilmen Lisesi 6-3 kazanarak şampiyon oldu. Şampiyonanın üçüncülüğüne de rakibi Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesini 8-0 yenmeyi başaran Karasu Atatürk Lisesi kazandı.

37 lisenin 12 grupta mücadele ettiği şampiyonada Akyazı Ahi Evran MTAL (F) grubunda şampiyon olan Ali Dilmen Lisesi ise (A) grubunda mücadele etti. Final maçından sonra dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.

AKYAZI’DA ÜZÜNTÜ VARDI

Şampiyonada (F) grubunda mücadele eden Akyazı Ahi Evran MTKAL final maçına gelene kadar bütün rakiplerini farklı skorlarla yenmeyi başardı. Yarı finalde rakibini 3-1’le geçmeyi başaran Akyazı ekibi finalde skor 2-2 iken 2 penaltı kaçırarak ve sonrasında da yine iki penaltı olmak üzere maçta 4 penaltı kaçırarak şampiyonluğu rakibine hediye etmesi Akyazı’da üzüntü yarattı.

Akyazılılar elde edilen ikincilik de büyük başarı ama maç içinde üstün oynayan taraf bizim takımdı. Şampiyonluk hakkıydı ama futbolda 4 penaltı kaçırmakta var diyerek şampiyonayı ikinci tamamlayan öğrencileri ve yöneticilerini tebrik etmekten de geri kalmadılar.