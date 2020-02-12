ANA YOLDA ÇAMUR TEMİZLİĞİ

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Akyazı İlçesinden geçecek olan Marmara Otoyolu nedeniyle sürmekte olan çalışmalarda
Bu haber 2020-02-12 20:52:28 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçesinden geçecek olan Marmara Otoyolu nedeniyle sürmekte olan çalışmalarda gerek Akyazı Ormanköy yolu ve gerekse D-100 Karayolunun OrmanköyKızılcıkorman Mahallesi arasında kalan bölümünde yol çalışmasına malzeme taşımakta olan iş kamyonlarının yolların çamurlanmasına neden olması ve bu durumunda trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan bahse konu yollar üzerindeki çamur temizleme çalışmaları belirli aralıklarla sürüyor.

Akyazı Belediye yetkilileri otoyol çalışmaları nedeniyle çamurlanan yollardan geçecek olan sürücülerin dikkatli olması, Belediye tarafından sürdürülmekte olan çalışmalara katkı vermesi bakımından önemlidir. Herhangi bir kazaya ve olumsuzluğa meydan vermemek için bu yollardan geçmekte olan sürücülerin araçlarını daha dikkatli kullanmaları ve çalışmaları dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerektiği husus hatırlatması yapıldı.
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