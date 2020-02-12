AZİZ MERT SAKARYA ŞAMPİYONU OLDU

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi öğrencisi ve Sakarya Atakan

Bu haber 2020-02-12 20:48:45 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi öğrencisi ve Sakarya Atakan taekwondo kulübü sporcusu olan Aziz Mert Sağlam, Sakarya Lütfi Kırdan spor salonunda yapılan İl şampiyonasında 73 Kg. da birinci olmayı başardı.

Aziz Mert Sağlam’ın Sakarya şampiyonu olması hem okulunda hem de sporcusu olduğu kulübünde sevinç yarattı. Okul ve kulüp yönetimi başarılı sporcularının bundan sonraki şampiyonalarda da aynı başarıyı sürdüreceğine inandıklarını belirterek hedefimiz bu sporcumuza milli formayı giydirmektir açıklaması yaptılar.