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AKYAZILI MUHTARLARIN İLK GÜNÜ YOĞUN GEÇTİ

Bazı temaslarda bulunmak ve var olan sorunlarına çare bulabilme adına Dernek Başkanı Bekir
Bu haber 2020-02-12 20:41:14 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

Bazı temaslarda bulunmak ve var olan sorunlarına çare bulabilme adına Dernek Başkanı Bekir Durmuş’un önderliğinde sabah erken saatlerde Akyazı’dan Ankara’ya giden Akyazılı Muhtarlar yoğun geçen bir günü geride bırakıp TZOB Otel’de istirahate çekildiler.

BÜLBÜL’E ZİYARET

Akyazılı Muhtarlar ilk olarak MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül’ü ziyaret ettiler. Bülbül’ün Meclisteki Odasında gerçekleşen ziyarette Akyazılı Muhtarlar kısa bir sohbetten sonra Dernek Başkanı Bekir Durmuş tarafından sorunlara ilişkin hazırlanan dosyayı Milletvekiline takdim etti ve çözümleri konusunda Bülbül’den destek talebinde bulundu.

Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül’de Akyazılı Muhtarları Ankara’da ve Mecliste ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, verdiğiniz dosyada olan sorunlarınızın çözümü için sonuna kadar takipçisi olacağım dedi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akyazılı Muhtarlar programda olmasına rağmen geç kaldıkları için MHP’nin grup toplantısına katılamadılar.

ATALAY’A ZİYARET

Akyazılı Muhtarların ikinci ziyaret durağı Türk-İş Başkanı Ergün Atalay oldu. Atalay’ı makamında ziyaret eden Akyazılı Muhtarlar adına konuşan Dernek Başkanı Bekir Durmuş, Sakaryalı bir hemşehrimizin Türk-İş gibi büyük bir Sendikanın başında olmasından duyduğumuz memnuniyet sonsuzdur. Kendisini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını da temenni ediyoruz dedi.

Ergün Atalay’da, Akyazılı Muhtarları Ankara’da görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi ve bu ziyaretiniz beni çok sevindirdi, bana güç verdi diyerek Muhtarlara tek tek teşekkür etti.

TZOB OTELDE İSTİRKAHATA ÇEKİLDİLER

Ankara seyahatlerinin ilk gününü hayli yoğun geçiren Akyazılı Muhtarlar programlarını tamamlayarak istirahat etmek için kalacakları TZOB Otele geçtiler ve ikinci günkü yoğunluk nedeniyle de hemen istirahate çekildiler. 

 
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