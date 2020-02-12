BU GÜZELLİK ÖMRE BEDEL

Uzun zamandan beri bir türlü yağmayan ve özlemle beklenen kar yağışı geçtiğimiz

Bu haber 2020-02-12 20:38:05 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Uzun zamandan beri bir türlü yağmayan ve özlemle beklenen kar yağışı geçtiğimiz günlerde yağmış ve azda olsa yağan o kar insanları utlu etmişti.

Özellikle Akyazılılar kar yağışının başlamasıyla birlikte araçlarına binip kar kalınlığının fazlalaştığı yüksek yerlere çıkarak yağan karın tadını çıkarmış ve o güzellikleri de ellerindeki telefonları ile görüntüleyip eşe dosta sosyal medya üzerinden göndermişlerdi.

Bu haberde yer alan kar manzarası ise Gazeteci Salim Özyılmaz tarafından Akyazı’nın Kuzuluk Şose Mahallesinde görüntülendi. Görüntüye bakıldığında her mevsim güzel ama kış mevsimi yağan karla daha da güzel oluyor dedirten cinsten kartpostallık bir resimdi.