HÜSEYİN SARAÇ YAŞAMA TUTUNAMADI

Bundan 12 gün önce asker uğurlamak için oluşturdukları konvoyla Sakarya

Bu haber 2020-02-12 20:37:01 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Bundan 12 gün önce asker uğurlamak için oluşturdukları konvoyla Sakarya Otogarına giderken Bölge Trafik Müdürlüğü önünde aynı istikamete seyir halinde olan bir aracın kendilerine arkadan çarpması sonuç u ağır yaralanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyazı Şerefiye Mahallesinden Hüseyin Saraç yaşama daha fazla tutunamadı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Hüseyin Saraç 13 Şubat 2020 Perşembe günü Şerefiye Mahallesi Camiinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Bilindiği gibi aynı kazada aynı araçta bulunan arkadaşı İlker Kaçar (23) kaza anında hayatını kaybetmişti.