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AKYAZI AK PARTİ’DE GEZİLERE BAŞLADI

AKYAZI AK PARTİ’DE GEZİLERE BAŞLADI

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AKYAZI AK PARTİ’DE GEZİLERE BAŞLADI

Akyazı MHP’den sonra Akyazı AK Partide Mahalle gezilerine başladı. Akyazı AK Parti ilk Mahalle ziyaretini
Bu haber 2020-02-11 22:37:49 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı MHP’den sonra Akyazı AK Partide Mahalle gezilerine başladı. Akyazı AK Parti ilk Mahalle ziyaretini Ballıkaya ve Hanyatak Mahallerine yaptıktan sonra ikinci Mahalle ziyaretini Çatalköprü Mahallesine yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem başkanlığında başlatılan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı Mahalle ziyaretlerine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk ve AK Partili bazı Belediye Meclis Üyeleri de teşkilata destek veriyor.

AK Parti Akyazı teşkilatı gittikleri Çatalköprü Mahallesinde önce esnafları dolaşıp onlarla tokalaştı, daha sonra toplantının yapılacağı kahvehaneye giderek orada toplanmış olan Mahalle sakinleri ile bir araya geldi ve yaptıkları konuşmalarında da gerek Hükümet olarak, gerekse teşkilat olarak yaptıkları çalışmaları ve getirdikleri hizmetlerden bahsettiler ve Mahalle sakinlerinin dertlerini ve sorunlarını dinlediler ve sorunların halli konusunda Mahalle sakinlerine sözler verdiler.

Parti teşkilatı tarafından düzenlenen toplantılara katılım gösteren Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Çatalköprülülere hitaben yaptığı konuşmasında çalışmalarından ve projelerinden bahsetti, Belediye olarak bütün imkanları ile Akyazılıların hizmetinde ve emrinde olduklarını söyledi.

Çatalköprü Mahalle sakinleri de Mahalle ziyaretlerini ilk olarak MHP Akyazı teşkilatı tarafından başlatıldığını, buna iktidar partisi AK Parti teşkilatının da karşılık veriyor olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, ayağımıza kadar gelen siyasilere sorunlarımızı anlatıyoruz. Onlarda sözler veriyorlar. Bakalım verdikleri sözlerini tutacaklar mı. Bunu da zaman gösterecek açıklaması yaptılar ama ziyaretlerden memnun kaldıklarını da belirtmeden geçemediler.
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