MUHTARLAR SORUNLARINI AKTARIYORLAR

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Dernek Başkanı Bekir Durmuş’un öncülüğünde bir dizi ziyaretler için Ankara’ya giden
Bu haber 2020-02-11 22:34:14 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Dernek Başkanı Bekir Durmuş’un öncülüğünde bir dizi ziyaretler için Ankara’ya giden Akyazı Mahalle Muhtarları, fırsat buldukça da yalnız kendilerini ilgilendiren sorunları ziyaret ettikleri Milletvekili ve Partilerin yöneticilerine aktarmaya çalışıyorlar.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ile Topçu Sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz’da ziyaret ettikleri MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül’ü ziyaretleri sırasında ortak sorunları olan iki Mahalleyi birbirinden ayıran D-140 karayolu üzerine bir üst geçit ya da iki Mahalle arasında bağlantı sağlayan bölümünde genişletme yapılarak ışık sisteminin devreye sokulması ve böylece iki Mahalleyi tekrar birbirine en kısa yoldan bağlanması talebinde bulundular ve hazırlattıkları proje ile şu ana kadar konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları içeren bir dosyayı da Bülbül’e takdim ettiler.

Ziyaret esnasında Kuzuluk Mahalle Muhtarlarının sorunlarını dinleyen ve kendisine verilen dosyalı alan MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül’de konunun üzerine gideceğini ve sorunun halli için elinden geleni yapacağı konusunda iki Mahalle Muhtarına söz verdi.

 
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