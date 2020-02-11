GÜLHANIM KUZULUK DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet etmekte olan Mustafa ve Mehmet Kuzuluk’un anneleri,

Bu haber 2020-02-11 22:28:16 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet etmekte olan Mustafa ve Mehmet Kuzuluk’un anneleri, Ufuk Kuzuluk’un babaannesi, Mustafa ve Mehmet Civan’ın ablaları 96 yaşındaki asırlık çınar Gülhanım Kuzuluk hastalık nedeniyle vefat etti.

Topçusırtı Mahallesindeki evlerinde alınan helallik sonrası Gülhanım Kuzuluk’un cenazesi Kuzuluk Merkez Camiine getirildi ve burada öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Merkez aile mezarlığına defnedildi.

96 yaşında hayata gözlerini yuman Gülhanım Kuzuluk’un Ferizli Ceza Evinde olan torunu Ufuk Kuzuluk’ta alınan resmi izin sonrası babaannesinin cenaze törenine katıldı.

Düzenlenen cenaze törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, MHP İl Başkanlığını temsilen İl 2. Başkanı Ömür Açba, Siyasi Partilerin Akyazı teşkilat başkan ve yönetim kurulu üyeleri, STK Başkan ve yöneticileri, Kuzuluk ve Civan ailesinin yakınları, komşuları ve kalabalık cemaat katıldı.