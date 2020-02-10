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KARAPÜRÇEK’TEKİ DİN GÖREVLİLERİ AKYAZI’DA TOPLANDILAR

KARAPÜRÇEK’TEKİ DİN GÖREVLİLERİ AKYAZI’DA TOPLANDILAR

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KARAPÜRÇEK’TEKİ DİN GÖREVLİLERİ AKYAZI’DA TOPLANDILAR

Diyanet-Sen’e bağlı ve Karapürçek İlçesinde görev yapmakta olan Din Görevlileri Sendikanın
Bu haber 2020-02-10 18:06:00 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Diyanet-Sen’e bağlı ve Karapürçek İlçesinde görev yapmakta olan Din Görevlileri Sendikanın İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen istişare toplantısı Akyazı’da yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Diyanet-Sen İl Başkanı Nihat Meraklı ile teşkilattan sorumlu İl Başkan yardımcısı ve Diyanet-Sen Akyazı İlçe Başkanı Metin Bakır ile kurul üyeleri de katıldı.

Gerçekleşen istişare toplantısında yapılan konuşmalarda sorunlar dile getirildi ve çözümleri konusunda görüş alış verişi yapıldı.

İstişare toplantısına Karapürçek İlçesinde görev yapmakta olan ve Sendikaya kayıtlı Din görevlileri tam kadro katıldılar.

 
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