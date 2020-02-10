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ASIRLIK ÇINAR ÇİĞLE NİNE VEFAT ETTİ

Aslen Karslı olup, Akyazı Alaağaç Mahallesinde ikamet etmekte olan 7 çocuk
Bu haber 2020-02-10 18:00:29 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

Aslen Karslı olup, Akyazı Alaağaç Mahallesinde ikamet etmekte olan 7 çocuk ve 14 torun sahibi Çiğle Yağver 115 yaşında yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayata veda etti.

Asırlık çınar Çiğle Yağver Akyazı Alaağaç Mahallesi Merkez Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde ve gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

115 yaşında hayata gözlerini yuman Çiğle Yağver’in Kars’ta yaşayan 120 yaşındaki ablası Döne’nin yaşlılık nedeniyle kardeşinin Akyazı’da Alaağaç Mahallesindeki cenazesine katılamadığı Çiğle Yağver’in çocukları Celal v e İlimdarYağver tarafından açıklandı.

 

 
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