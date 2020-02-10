ASIRLIK ÇINAR ÇİĞLE NİNE VEFAT ETTİ

Aslen Karslı olup, Akyazı Alaağaç Mahallesinde ikamet etmekte olan 7 çocuk

Bu haber 2020-02-10 18:00:29 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.