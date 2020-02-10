ALİ KAPTAN’IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI

D-100 Karayolu Esentepe mevkiinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Akyazı

Bu haber 2020-02-10 17:53:30 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.