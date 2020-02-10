ALİ KAPTAN’IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI

D-100 Karayolu Esentepe mevkiinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Akyazı Osmanbey Mahallesinde ikamet eden Otobüsçü Recep Kaptan’ın oğlu Ali Kaptan'a (39) önce otomobil çarpmış. Ardından da aynı istikamete giden kamyonun üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can vermişti
Kaza kurbanı Ali Kaptan’ın cenazesi Osmanbey Mahallesi Camiinde Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahallede bulunan aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Düzenlenen cenaze törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Siyasiler, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş ve Mahalle Muhtarları, STK Başkanları, Kaptan ailesinin yakınları, komşuları ve kalabalık cemaat katıldı.