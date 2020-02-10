Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KARAPÜRÇEK’TEKİ DİN GÖREVLİLERİ AKYAZI’DA TOPLANDILAR

KARAPÜRÇEK’TEKİ DİN GÖREVLİLERİ AKYAZI’DA TOPLANDILAR

ASIRLIK ÇINAR ÇİĞLE NİNE VEFAT ETTİ

ASIRLIK ÇINAR ÇİĞLE NİNE VEFAT ETTİ

ALİ KAPTAN’IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI

ALİ KAPTAN’IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI

TAŞINAN ÖĞRENCİLERE KAR TATİLİ

TAŞINAN ÖĞRENCİLERE KAR TATİLİ

AKYAZI MHP BUĞDAYLI MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİLER

AKYAZI MHP BUĞDAYLI MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİLER

KESER AİLESİNİN ACI GÜNÜ

KESER AİLESİNİN ACI GÜNÜ

ALİ KAPTAN’IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI

D-100 Karayolu Esentepe mevkiinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Akyazı
Bu haber 2020-02-10 17:53:30 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

 

D-100 Karayolu Esentepe mevkiinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Akyazı Osmanbey Mahallesinde ikamet eden Otobüsçü Recep Kaptan’ın oğlu Ali Kaptan'a (39) önce otomobil çarpmış. Ardından da aynı istikamete giden kamyonun üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can vermişti

Kaza kurbanı Ali Kaptan’ın cenazesi Osmanbey Mahallesi Camiinde Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahallede bulunan aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Siyasiler, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş ve Mahalle Muhtarları, STK Başkanları, Kaptan ailesinin yakınları, komşuları ve kalabalık cemaat katıldı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
18:05 - ASIRLIK ÇINAR ÇİĞLE NİNE VEFAT ETTİ
Aslen Karslı olup, Akyazı Alaağaç Mahallesinde ikamet etmekte olan 7 çocuk...
18:00 - ALİ KAPTAN’IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI
D-100 Karayolu Esentepe mevkiinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Akyazı...
23:13 - KESER AİLESİNİN ACI GÜNÜ
İlçemiz Hastane Mahallesi halkından civilo Ali ...
16:51 - ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDI
Sakarya’nın Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesinde uzunu yıllar öğretmenlik yapan ve daha son...
17:46 - AHMET KINAL DUALARLA EBEDİYETE UĞURLANDI
Akyazı Yeni Mahallede ikamet etmekte olan tedavi gördüğü Akyazı Devlet hastanesinde hayatı...
15:39 - ALAAĞAÇ'LI VURAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Alaağaç Mahallesi halkından Lütfü Vural’ın eşi, Osman,Arif ve Harun...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ