TAŞINAN ÖĞRENCİLERE KAR TATİLİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Şubat Pazartesi günü

Bu haber 2020-02-09 21:25:18 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim yapılan köy ve mahallelerden öğrenci taşıması yapılmayacağı açıklandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim yapılan köy ve mahallelerden öğrenci taşıması yapılmayacağı açıklandı. İşte yapılan açıklama ve taşımalı eğitim yapılmayacka mahalle ve köyler:

"10 Şubat 2020 Pazartesi günü Kar yağışı ve don tehlikesi nedeniyle Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlimmiye, Dutlar Gökçeler, Madenler, Kuloğlu Pınarbaşı, Sazmahallesi Yeniköy, Yağcılar Uzunlar, Dere mahalle Çengeller, Şabanlar Tavşansuyu Sığırlık, Çamyurdu, Avdullar köylerinden Temel Eğitim, Özel Eğitim ve Lise öğrenci Taşıması yapılmayacaktır. Okullar açık olup gelmek isteyen öğrenciler kendi imkanları ile gelecektir."