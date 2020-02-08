AKYAZI MHP BUĞDAYLI MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİLER

Bir müddettir Mahalle ziyaretlerini sürdürmekte olan Akyazı MHP İlçe teşkilatı

Bu haber 2020-02-08 22:50:08 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Bir müddettir Mahalle ziyaretlerini sürdürmekte olan Akyazı MHP İlçe teşkilatı bu defa da Buğdaylı Mahallesini ziyaret ettiler.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Belediye Meclis Üyeleri Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve Ahmet Çetin’le birlikte gittikleri Buğdaylı Mahallesinde Mahalle Muhtarı İhsan Kuruoğlu kendilerine ev sahipliği yaptı.

Ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Mahallelerimizi tek tek gezerek hem onlara misafir oluyoruz hem de ziyaretlerimizde onların sorunlarını dinleyip çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Bu akşamda Buğdaylı Mahallemizin yani sizlerin misafiri olduk. Muhtarımızla birlikte Mahalle sakini olarak sizlerin gösterdiği misafirperverlik bizi mutlu etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi de birlikte konuşup dertleşeceğiz. Bizden olan isteklerinizi dinleyip çözümü konusunda isteğiniz hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kuruma o isteğinizi ileteceğiz ve isteğinizin yerine gelmesi için elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Bundan emin olun dedi.

Mahalle Muhtarı İhsan Kuruoğlu da yapılan ziyaretten memnunluk duyduklarını söyledi ve sizlere sorunlarımızı ilettik inşallah bu sorunlarımızın hal edilmesine katkı sağlarsınız diyerek konuşmasını tamamladı.

Buğdaylı Mahalle sakinleri de mevcut olan sorunları Muhtarlarının ifade ettiğini belirterek, sakinlerde yapılan ziyaret için MHP’lilere teşekkür ettiler.