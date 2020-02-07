HEMŞEHRİMİZ SELÇUK YAŞAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE

Ak Parti Sakarya Milletvekili aday adayı ve Akyazı belediye başkan aday adaylığı yapan Selçuk Yaşar Sakarya Büyük şehir belediyesi SAMEK il koordinatörü ve SGM Sapanca￼ Sorumlusu görevine atandı.
İstanbul Büyükşehir belediyesinde görevli iken Sakarya Milletvekili aday adayı ve Akyazı belediye başkan aday adaylığı yapan seçim sürecinde sempatik tavırlarıyla halkın teveccühünü kazanan Aday adaylığı adaylıkla sonuçlanmayınca da İBB’ deki görevine geri dönen Selçuk Yaşar İstanbul Büyükşehir belediyesindeki görevinden ayrılarak Sakarya Büyük şehir belediyesi SAMEK il koordinatörlüğü ve SGM Sapanca￼ Sorumlusu görevine atandı.
Selçuk Yaşar yeni görev yeri ile alakalı sosyal medyada paylaşımda bulundu.