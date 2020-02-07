HEMŞEHRİMİZ SELÇUK YAŞAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE

Ak Parti Sakarya Milletvekili aday adayı ve Akyazı belediye başkan aday adaylığı yapan

Bu haber 2020-02-07 22:37:56 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.