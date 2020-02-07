MHP’LİLERDEN ÖZER’E ZİYARET

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk

Bu haber 2020-02-07 00:19:02 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve Ahmet Çetin olduğu halde Özel Kalem Müdürlüğü görevinin yanında Belediye Başkan Yardımcısı görevini de üstlenen Ali Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Ali Özer emekliye ayrıldığı Emniyet teşkilatında da çok başarılı görevlere imzasını atan bir kardeşimizdir. Şimdi de Belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü görevi de uhdesinden kalmak üzere kendisine bağlanan birimlerle birlikte başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi onun bu başarısı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan tarafından da onaylanması anlamı taşımaktadır. MHP teşkilatı olarak bu ziyaretimiz değerli kardeşimize hayırlı olsun demek ve başarı dileklerimizi iletmek içindir dedi.

Özel Kalem Müdürlüğü ile birlikte Akyazı Belediyesi Başkan yardımcılığı görevine getirilen Ali Özer’de MHP’liler tarafından yapılan bu ziyaretin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi ve hakkımda ifade ettikleri övücü ve bana kıvanç veren sözleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum dedi.