Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MHP’LİLERDEN ÖZER’E ZİYARET

MHP’LİLERDEN ÖZER’E ZİYARET

MUHTARLAR KONGRE GÜNÜNÜ BELİRLEDİ

MUHTARLAR KONGRE GÜNÜNÜ BELİRLEDİ

ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDIN VEFAT ETTİ

ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDIN VEFAT ETTİ

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KARAKOLA SIĞINDI

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KARAKOLA SIĞINDI

ELAZIĞ DEPREMİNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILANLARA PLAKET

ELAZIĞ DEPREMİNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILANLARA PLAKET

BAŞKAN SOYKAN “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMAMALI”

BAŞKAN SOYKAN “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMAMALI”

MHP’LİLERDEN ÖZER’E ZİYARET

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk
Bu haber 2020-02-07 00:19:02 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve Ahmet Çetin olduğu halde Özel Kalem Müdürlüğü görevinin yanında Belediye Başkan Yardımcısı görevini de üstlenen Ali Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Ali Özer emekliye ayrıldığı Emniyet teşkilatında da çok başarılı görevlere imzasını atan bir kardeşimizdir. Şimdi de Belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü görevi de uhdesinden kalmak üzere kendisine bağlanan birimlerle birlikte başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi onun bu başarısı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan tarafından da onaylanması anlamı taşımaktadır. MHP teşkilatı olarak bu ziyaretimiz değerli kardeşimize hayırlı olsun demek ve başarı dileklerimizi iletmek içindir dedi.

Özel Kalem Müdürlüğü ile birlikte Akyazı Belediyesi Başkan yardımcılığı görevine getirilen Ali Özer’de MHP’liler tarafından yapılan bu ziyaretin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi ve hakkımda ifade ettikleri övücü ve bana kıvanç veren sözleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
00:20 - MHP’LİLERDEN ÖZER’E ZİYARET
MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk...
17:56 - BAŞKAN SOYKAN “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMAMALI”
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Şubat 2020 ayına ait meclis toplantısının hemen başın...
17:50 - CHP AKYAZI’DA HAREKETLİ GÜN
CHP Akyazı 5 Şubat 2020 Çarşamba günü İl Başkan adaylarını ayrı ayrı saatlerde...
15:57 - BAŞKAN SOYKAN ANKARA'DAN UMUTLU DÖNDÜ
Beraberinde Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz olduğu halde ...
15:54 - BAŞKAN SOYKAN 'UMUTLU DÖNDÜ
...
00:44 - MİLLETVEKİLİ YAVUZ MUHTARLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremzedelere destek için Akyazı Belediyesi tarafından topla...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ