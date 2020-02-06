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MUHTARLAR KONGRE GÜNÜNÜ BELİRLEDİ

Akyazı Muhtarlar Derneği tarafından Öğretmen Evi salonunda bir istişare toplantısı yapıldı.
Bu haber 2020-02-06 11:17:18 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Muhtarlar Derneği tarafından Öğretmen Evi salonunda bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda kongre tarihi de belirlendi. Buna göre Akyazı Muhtarlar Derneğinin olağan kongresi 26Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14.00 de Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak.

ŞU AN İTİBARIYLA İKİ ADAY VAR

26 Şubat günü yapılacak olan kongrede şu an itibarıyla iki aday Dernek Başkanlığına aday olduklarını açıkladılar. Bunlardan biri şu anda Dernek Başkanlığı görevini yürütmekte olan Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, diğeri ise Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman oldu. Her iki başkan adayı da yapılan istişare toplantısında başkanlığa aday olduklarını açıkladılar.

26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14.00 de Sosyal Gelişim merkezinde yapılacak olan kongreye Derneğe kayıtlı 73 Mahalle Muhtarı katılacak oyları ile Başkanlarını ve Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecekler.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş istişare toplantısında yaptığı konuşmada bana verdiğiniz başkanlık görevi ile arkadaşlarıma verdiğiniz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini Allah’ın izniyle kazasız belasız tamamladık. 31 Mart günü yapılan seçimde 38 Muhtar arkadaşımız yerlerini yeni Muhtar arkadaşlarımıza devretti. Şimdi aldığımız karar gereği kongremizi belirlediğimiz günde yapacağız. Görev yaptığımız süre içinde bizlere destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve tekrar Başkanlığa talibim dedi.

Gazi Süleyman paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman’da kürsüye gelerek yaptığı konuşmada Bekir Durmuş ve arkadaşlarının Dernek Başkanlığı ve Yönetim görevini başarıyla yaptıklarını söyledi ve kendilerine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve ardından da 26 Şubat günü yapılacak olan kongrede Başkanlığa bende talibim dedi. Böylece kongrede iki adayın çekişmesi kesinleşmiş  oldu.

 
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