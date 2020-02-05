Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDIN VEFAT ETTİ

ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDIN VEFAT ETTİ

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KARAKOLA SIĞINDI

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KARAKOLA SIĞINDI

ELAZIĞ DEPREMİNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILANLARA PLAKET

ELAZIĞ DEPREMİNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILANLARA PLAKET

BAŞKAN SOYKAN “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMAMALI”

BAŞKAN SOYKAN “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMAMALI”

BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

CHP AKYAZI’DA HAREKETLİ GÜN

CHP AKYAZI’DA HAREKETLİ GÜN

ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDIN VEFAT ETTİ

Sakarya’nın Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesinde uzunu yıllar öğretmenlik yapan ve daha sonra
Bu haber 2020-02-05 16:43:47 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya’nın Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesinde uzunu yıllar öğretmenlik yapan ve daha sonra Adapazarı Erenler Dilmen Mahallesinde hayatını idame ettiren Arifiye Köy Enstitüsü mezunu Salim Aydın vefat etti.

 Sakarya ve Akyazı’daki Milli eğitim camiasının sevilen ve sayılan öğretmenlerinden olan Salim Aydın 90 yaşındaydı.

 Merhum Hüseyin Aydın’ın oğlu, Olgun, Levent, Ergin, Ercüment ve Serpil Aydın’ın babaları olan Salim Aydın’ın cenazesi 5 Şubat 2020 Çarşamba (Bugün) Sakarya Erenler’e bağlı Dilmen Mahallesindeki Mirac Camiinde kılınan Öğle ve cenaze namazı sonrası, uzun yıllar görev yaptığı Akyazı Batakköy Mahallesine getirilerek burada helallik alındıktan sonra Akyazı merkez mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

 88 yaşında vefat eden Salim Aydın’ın cenaze törenine aile fertlerinin yanı sıra milli eğitim camiasınından kalabalık bir cemaat katıldı.

 Merhum Salim Aydın’a Allah’tan rahmet yakınları sevenleri ve Milli Eğitim camiasına baş sağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
16:51 - ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDI
Sakarya’nın Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesinde uzunu yıllar öğretmenlik yapan ve daha son...
17:46 - AHMET KINAL DUALARLA EBEDİYETE UĞURLANDI
Akyazı Yeni Mahallede ikamet etmekte olan tedavi gördüğü Akyazı Devlet hastanesinde hayatı...
15:39 - ALAAĞAÇ'LI VURAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Alaağaç Mahallesi halkından Lütfü Vural’ın eşi, Osman,Arif ve Harun...
22:28 - ASKER UĞURLAMASI FACİA İLE SON BULDU
Akyazı’ya bağlı Şerefiye Mahallesinde asker arkadaşlarını yolcu etmek için Sakarya Otogarı...
22:22 - Em.Per.Kd. Bşçş. Ramazan Demir törenle toprağa verildi
Akyazı’ya bağlı Pazarköy mahallesi halkından merhum Agumba ...
16:34 - ÇİMŞİT AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Akyazı’nın tanınmış Esnaflarından Ali Çimşit’in eşi ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ