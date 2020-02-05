ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN SALİM AYDIN VEFAT ETTİ

Sakarya’nın Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesinde uzunu yıllar öğretmenlik yapan ve daha sonra

Bu haber 2020-02-05 16:43:47 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’nın Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesinde uzunu yıllar öğretmenlik yapan ve daha sonra Adapazarı Erenler Dilmen Mahallesinde hayatını idame ettiren Arifiye Köy Enstitüsü mezunu Salim Aydın vefat etti.

Sakarya ve Akyazı’daki Milli eğitim camiasının sevilen ve sayılan öğretmenlerinden olan Salim Aydın 90 yaşındaydı.

Merhum Hüseyin Aydın’ın oğlu, Olgun, Levent, Ergin, Ercüment ve Serpil Aydın’ın babaları olan Salim Aydın’ın cenazesi 5 Şubat 2020 Çarşamba (Bugün) Sakarya Erenler’e bağlı Dilmen Mahallesindeki Mirac Camiinde kılınan Öğle ve cenaze namazı sonrası, uzun yıllar görev yaptığı Akyazı Batakköy Mahallesine getirilerek burada helallik alındıktan sonra Akyazı merkez mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

88 yaşında vefat eden Salim Aydın’ın cenaze törenine aile fertlerinin yanı sıra milli eğitim camiasınından kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhum Salim Aydın’a Allah’tan rahmet yakınları sevenleri ve Milli Eğitim camiasına baş sağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI



