EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KARAKOLA SIĞINDI

Edinilen bilgiye göre olay Akyazı Yunus Emre Mahallesi 4007 No.lu sokakta oldu.

Bu haber 2020-02-05 16:37:15 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.