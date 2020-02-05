EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KARAKOLA SIĞINDI

Edinilen bilgiye göre olay Akyazı Yunus Emre Mahallesi 4007 No.lu sokakta oldu. Evde Turan G. İle eşi Güler G. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Turan G. Eşi Güler G. yi bıçakla yaraladı. Güler G. yaralı halde evden kaçarak yaklaşık 800 metre ilerdeki Polis Merkezine sığındı.
Yaralı halde kendilerine sığınan Güler G. için Polis Ambulans çağırdı.Polis Merkezine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri kalçasından yaralı olan Güler G. ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis te eşine bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Turan G. yi yakalama çalışmaları başlattı.