ELAZIĞ DEPREMİNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILANLARA PLAKET

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Akyazı Belediye Meclisinin Şubat ayına ait olağan toplantısının gündemlerinin görüşülmesine geçilmeden
Bu haber 2020-02-04 17:56:41 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisinin Şubat ayına ait olağan toplantısının gündemlerinin görüşülmesine geçilmeden önce Belediye Başkanı Bilal Soykan kısa bir konuşma yaptı. Soykan konuşmasında 24 Ocak 2020 günü Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremde hiç vakit kaybetmeden deprem bölgesine koşan İlçemizin gözbebekleri olarak nitelendirdiğim S.A.B.A.H Araştırma ve Kurtarma ekibimiz başlarında Eczacı İlhan Durgut olduğu halde ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediyemiz tarafından başlatılan yardım seferberliğinde toplanan malzemelerin deprem bölgesine götürmek için belediyemize müracaat eden ve hiçbir ücret talep etmeden kamyonu ile malzemeleri Elazığ götürüp yetkililere teslim eden kuzen kamyon sahipleri Engin ve Orhan Aslan’a da aynı şekilde bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve kendilerine hazırladığımız plaketlerini vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın elinden plaketleri alan S.A.B.A.H Derneği Başkanı Eczacı İlhan Durgut ile Engin ve Orhan Aslan isimli kuzenlerde plaketleri aldıktan sonra yaptıkları kısa konuşmada Belediye Başkanına teşekkür ettiler ve biz görevimizi yapmanın engin rahatlığı içindeyiz dediler.

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