BAŞKAN SOYKAN “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMAMALI”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Şubat 2020 ayına ait meclis toplantısının hemen başında

Bu haber 2020-02-04 17:53:53 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Şubat 2020 ayına ait meclis toplantısının hemen başında Meclis Üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Soykan konuşmasında birlik ve beraberlikten bahsetti ve en küçük bir olumsuzlukta bile kenetlenmesini bilen Yüce Milletimizin bu güzel hareketi düşmanlarımızı kıskandırmakta ve ürkütmektedir diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ İdlib’te çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye intikal ettirilen takviye askeri birliğimize Esad güçleri tarafından yapılan topçu saldırısı sonucunda içlerinde Pamukovalıhemşehrimiz de dahil olmak üzere 8 Mehmetçiğimiz şehit 5 Mehmetçiğimizde yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Sakarya’mızın ve Milletimizin başı sağ olsun”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşmasında Elazığ ve Malatya depremine de değinerek şunları söyledi “ 24 Ocak günü merkez üssü Elazığ olan ve İllerde de kuvvetli bir şekilde hissedilen büyük bir depremi yaşadık. Meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Ben hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu büyük depremde görüldü ki, Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile böylesi büyük afetlere karşı acil eylem planları doğrultusunda başta AFAD, KIZILAY, UMKE olmak üzere diğer Kamu Kurumlarının arama kurtarma ekiplerinin yanında S.A.B.A.H gibi sivil kurtarma ekipleri ile dünyayla örnek olacak şekilde hazır ve vatandaşlarımızın yanında oluşu ile en azından bu zor günlerde bizleri gururlandırmış bir nebze olsun ferahlık vermiştir.”

Belediye Başkanı Bilal Soykan meydana gelen deprem nedeniyle Akyazılı hemşehrilerimizin ne kadar büyük ve önemli katkı sağladıklarını gururla iftiharla belirtmek isterim. İlçemizde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren S.A.B.A.H Derneğimiz ve gönüllülerimiz 25 Ocak günü 2 araç ve 9 kişilik bir ekiple deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmışlardır. Kendilerini huzurunuzda tebrik ediyorum. Ayrıca deprem yaşayanlar ve acısını bilenler olarak “dün onlar bize yardım ellerini uzatmışlardı. Bugün sıra bizde”diyerek başlattığımız yardım seferberliğine katılımın beklenenin üzerinde olması göğsümüzü kabartmış ve bize o acılar içinde bu güzellik mutluluk vermiştir. Toplanan yardımları 28 Ocak günü akşam saatlerinde hayır dualar eşliğinde hemşehrimiz olan iki hayırsever kuzenin kamyonları ile ücretsiz olarak deprem bölgesine götürüp yetkililere teslim etmesi de alkışlanacak bir davranıştır. Ben hem çağrımıza duyarlı davranan Akyazılı hemşehrilerimizi hem S.A.B.A.H ekibimize hem de yardımsever kuzenlere huzurunuzda teşekkür ediyorum dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı “ Millet olarak zor geçirdiğimiz şu günlerden Rabbiminde yardımıyla her zorluğu yenerek altından kalkacağımıza olan inancım tamdır. Allah’ım Devletimize ve Milletimize zeval vermesin, bizleri birlik ve beraberliğimizden ayırmasın diye dua ediyorum.”