BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait olağan toplantısını yaptı. Mazeret beyan eden

Bu haber 2020-02-04 17:51:34 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait olağan toplantısını yaptı. Mazeret beyan eden AK Partili Uğur Kılıçoğlu’nun dışında kalan tüm Meclis üyelerinin katıldığı toplantıyı Belediye Başkanı Bilal Soykan yönetti.

GÜNDEM MADDELERİ

Akyazı Belediyesi Meclisi gündemin 1. Maddesinde yer alan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pazar Yeri Yönetmeliğini görüşülmek üz ere Hukuk Komisyonuna oy birliğiyle hava etti.

Gündemin 2,3 v e 4. Maddesinde yer alan hususlar İmar Komisyonundan geldiği şekli ile yine oy birliğiyle kabul etti.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan Kuzuluk İhlas Kaplıca Evleri Sitelerinde bulunan ve 32 bin kişiyi kapsayan mükelleflerin Belediyeye ödemeleri gereken Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin İhlas A.Ş. tarafından toptan Belediyeye ödenmesi konusunda Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi oy birliğiyle verildi.

Gündemin 6. Maddesine göre Belediyede çalışmakta olan sözleşmeli personele 2020 yılı içinde ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi hususunda Yazı İşleri Müdürü Selda AksimaYazıcı Meclis üyelerine bilgi verdi. Bilgi verilmesinin ardından yapılan oylamada hazırlanan ücret miktarları oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre; Şu an itibarıyla Akyazı Belediyesinde 10 sözleşmeli personelin çalıştığı çalışan sözleşmeli personelin 4’üne 3.200.00 TL. maaş + 1.800.00 TL. Maliye Bakanlınca belirlenen ek ödeme + diğer ödemelerle birlikte eline net 5.500.00 TL. geçecek. Diğer 6 sözleşmeli personel ise 2.400.00 TL. Maaş + Bakanlık tarafından belirlenen ek ödeme 1.800.00 TL. + diğer ödemelerle birlikte eline net 4.300.00 TL. geçecek. EK ödeme miktarı ise Temmuz ayında artacak.

Gündemin 7. Maddesinde yer alan Çıldırlar mahallesinde bulunan 32.250,00 M2 yüzölçümlü mezarlık alanının 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri ve devrin yapılması için Belediye Başkanı ile Belediye Encümenine istenen yetki oybirliğiyle verildi.

EK Gündem 1 ila EK Gündem 2 de yer alan İmar Plan Tadilatına ilişkin hususlar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi yine oy birliğiyle yapıldı.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Bu toplantıda gündem dışı tek konuşmayı MHP’li Meclis Üyesi Ahmet Çetin yaptı. Çetin konuşmasında Parti olarak alınan karar gereği İlçe Başkanı ve Teşkilat Üyeleri ile birlikte her hafta bir Mahalleyi ziyaret ettiklerini belirtti ve ziyaret ettikleri Mahallelerde kendilerine aktarılan sorunları Belediye Başkanına bir rapor halinde intikal ettirdiklerini söyleyerek sorunların halline ilişkin ne yaptınız diye Başkan Soykan’a sordu.

Ahmet Çetin ayrıca Belediye tarafından mahallelerde satılan yerlerden ne kadar gelir elde edildiğini sordu ve bu gelirlerin bir bölümünün o Mahalleye yatırım olarak dönmesi tekliflerini bir kez daha bu konuşmasında yeniledi.

BAŞKANIN CEVABI

Belediye Başkanı Bilal Soykan MHP grubu tarafından kendisine aktarılan sorunların bir bir çözmeye devam ettiklerini, çünkü aynı sorunları Mahalle Muhtarları ya da Mahalle sakinlerinin kendilerine de aktardığını belirtti ve göreve geldikleri günden bugüne kadar yer satışından Belediyenin kazancının bir milyon lira civarında olduğunu belirtti ve biz Belediye olarak o mahallenin yeri satılsın ya da satılmasın hizmet gelmesi gerekiyorsa o hizmeti getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz dedi.