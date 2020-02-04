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CHP AKYAZI’DA HAREKETLİ GÜN

CHP Akyazı 5 Şubat 2020 Çarşamba günü İl Başkan adaylarını ayrı ayrı saatlerde
Bu haber 2020-02-04 17:46:37 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Akyazı 5 Şubat 2020 Çarşamba günü İl Başkan adaylarını ayrı ayrı saatlerde ağırlayacak ve dolayısıyla CHP Akyazı Çarşamba gününü hareketli geçirecek.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı üç İl Başkan adayımız 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 18.00-21.00 saatleri arasında sırayla partimiz binasına gelecekler ve Akyazılı delegelerle görüşecekler. Ev sahibi olarak biz gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamakla mükellefiz. Ev sahipliğimizi de en iyi şekilde yapacağımızdın kimsenin kuşkusu olmasın açıklaması yaptı.

CHP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre teşkilata ilk gelecek olan isim Reyhan Şahin olacak. Saat 18.00 de parti binasına gelecek olan Reyhan Şahin’den sonra saat 19.00 da şu anda İl Başkanlığı görevini yürüten ve tekrar adaylığını açıklayan Erdoğan Isır teşkilatı ziyaret edecek olan isim olacak. Son ziyareti ise Ecevit Keleş yapacak. Onun da teşkilata geliş saati 21.00 olarak açıklandı.

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