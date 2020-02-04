AHMET KINAL DUALARLA EBEDİYETE UĞURLANDI

Akyazı Yeni Mahallede ikamet etmekte olan tedavi gördüğü Akyazı Devlet hastanesinde hayatını

Bu haber 2020-02-04 17:39:27 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Yeni Mahallede ikamet etmekte olan tedavi gördüğü Akyazı Devlet hastanesinde hayatını kaybeden 94 yaşındaki Ahmet Kınal dualarla toprağa verildi.

Yıllarca Akyazı Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis Başkanlığı, Akyazı Belediye Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Ahmet Kınal’ın vefatı sevenleri ile birlikte Akyazılıları da üzüntü içinde bıraktı.

ilçemiz Yunus Emre Mahallesi halkından Kudret Kınal’ınbabası,Yusuf, Ahmet merhum Süleyman ve Osman Kınal’ın Amcaları,Hayati Erdem, OsmanYılmaz,İbrahim Sezer ve merhum Mithat Özsoy’un Kayınpederleri olan Ahmet Kınal’ın cenazesi bu gün Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Merhum Ahmet Kınal’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI