HARUNUSTA MAHALLESİNE BELEDİYEDEN BEKLENEN ÇALIŞMA

Akyazı’ya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havalarında mevsim sıcaklıklarının

Bu haber 2020-02-03 23:06:25 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havalarında mevsim sıcaklıklarının üzerinde olması ve günlerinde yağışsız geçiyor olması nedeniyle çalışmalarına ara vermeden sürdürüyorlar.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bu defa çalışma durağı Harunusta Mahallesi oldu. Mahalle Camii önünde ve civarında parke taşı döşeme ve düzenleme çalışması yapan ekipler, bu çalışmayla Mahallenin önemli bir sorununu sorun olmaktan çıkardılar.

Harunusta Mahallesinde başlatılan ç alışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan’da yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Belediye olarak bütün imkanlarımızı adeta seferber ederek çalışıyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Bizde yaptığımız planlama içerisinde o sorunları kökünden kazımak için kollarımızı sıvadık ve çalışıyoruz. Bizim amacımız en kısa zamanda sorunu en aza indirilmiş bir Akyazı içindir”

Harunusta Mahalle Muhtarı Mevlüt Gedik, Cami önü ve civarında Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ve tamamlanan düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmaları için Belediye Başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti ve Allah’ın izniyle Mahallemizin daha da güzellemesi için yine Belediyemizle birlikte önemli hizmetlere birlikte imzamızı atacağız açıklaması yaptı.