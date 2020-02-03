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GÜL ÇAKMAKÇI KARATEDE BİRİNCİ OLDU

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçının Kuzuluk Mehmet Soykan
Bu haber 2020-02-03 23:03:29 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçının Kuzuluk Mehmet Soykan İlköğretim Okulu 3.sınıfında okumakta olan yeğeni Gül Çakmakçı'nın 1 Şubat Cumartesi günü Geyve’de yapılan Karate İl Turnuvasında kilosunda bütün rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıkması hem Çakmakçı ailesinde hem eğitimini gördüğü okulunda hem de Akyazı spor camiasında sevinç yarattı.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı yeğenim karate sporuna daha yeni başladı. İlk senesi olmasına rağmen girdiği turnuvada birinci olması hepimizi memnun ve mutlu etti. İnşallah yeğenim gelecekte Milli takımımızda Ülkemizi temsil edecek ve daha büyük başarılara imzasını atacak diye umut ediyorum. Çünkü yeğenimi karate spor dalında çok başarılı buluyorum dedi.
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