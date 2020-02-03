SÜLÜKLÜ GÖLDE BİR KIŞ GÜNÜ SEFASI

Bölgemiz her mevsim bir başka güzel. Kış aylarında hafta sonunu sülüklü gölde geçirmek

Bu haber 2020-02-03 15:05:14 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Bölgemiz her mevsim bir başka güzel. Kış aylarında hafta sonunu sülüklü gölde geçirmek isteyenler bu eşsiz manzaralarla karşılaştılar.

Kış aylarında hafta sonu geldiğinde zaman geçirecek mekanlar arasında ilimizde en çok Akyazı yaylalar akla gelir.Bu mevsimde Keremali,Acelle,Çiğdem ve çevresinde bulunan yaylalar karlar altında kalır. Karlar altında kalan bu yaylalarımız yazın olduğu gibi kış aylarında da adeta bir cenneti andırıyor.

Kış aylarında hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu yaylalara çıkıp eşsiz manzaralar eşliğinde harika bir gün geçiriyorlar.

Hafta sonunu Dokurcun Sülüklü göle giderek değerlendiren Akyazılılar kar keyfi yapan eşsiz manzaralar altında mangal yapıp çaylarını yudumladılar ve cep telefonlarıylada eşsiz manzaraları kayıt altına aldılar.