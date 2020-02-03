ERDEM VE KARA AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Erdem ailesinden Selma ve Şenol Erdem’in

Bu haber 2020-02-03 14:54:40 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Erdem ailesinden Selma ve Şenol Erdem’in Öğretmen kızı Deniz Pınar İstanbul’da ikamet eden aslen Erzurumlu olan Esin ve Mehmet Kara ailesinin Mimar oğulları Saltuk Buğra yapılan Nişan töreni ile evliliğe ilk adımlarını attılar.

Geleneksel kız isteme merasiminin ardından çiftin nişan yüzüklerini kısa adı TZOB olan Türkiye Ziraat Odası Genel Başkanı Şemsi Bayraktar takarken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fevzi Polat’ta geceye katılan misafirler arasında yerini aldı.

Yüzüklerin takılmasından sonra hazırlanan pastayı genç çift birlikte kesip ilk ikramları da birbirlerine yaptılar. Kalabalık davetlinin katıldığı nişan merasiminde Erdem ve Kara ailesi ile nişanlanan genç çift bu mutlu gecelerine katılanlara tek tek teşekkür ettiler.

Nişan töreni yenilen yemek ve çeşitli ikramlardan sonra, yapılan hoş sohbet ve çayların içilmesi ile son buldu.