AKYAZI’DAN GİDEN YARDIMLAR TESLİM EDİLDİ

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Akyazı Belediyesi tarafından yapılan yardım

Bu haber 2020-02-03 14:51:35 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Akyazı Belediyesi tarafından yapılan yardım çağrısına büyük ilgi ve katılım gösteren Akyazılıların bağışladığı battaniye, ısıtıcı, giyecek maddelerinden oluşan yardımlar düzenlenen sade bir törenle Engin Aslan ve Orhan Aslan isimli kuzenlere ait kamyonla hayır dualar eşliğinde Elağız’a gönderilmişti. Akyazılıların bağışladığı yardımlar Elazığ ulaştı ve oradaki yetkililere o yardımlar teslim edildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı “ Değerli hemşehrilerimizin yaptıkları yardımlar Eİazığ’a ulaştırılmış ve oradaki yetkililere teslim edilmiştir. Yardımlarımızı teslim alan Elazığlı yetkililer Akyazılılara teşekkür etmişler selam ve sevgilerini göndermişlerdir. Bende çağrımıza uyarak depremzedeler için yardım yapan bütün hemşehriilerime hem Elazığlıların teşekkürlerini iletiyorum hem de kendim teşekkür ediyorum”