ASKER UĞURLAMASI FACİA İLE SON BULDU

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Akyazı’ya bağlı Şerefiye Mahallesinde asker arkadaşlarını yolcu etmek için Sakarya Otogarına gitmek için
Bu haber 2020-02-02 22:23:01 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Şerefiye Mahallesinde asker arkadaşlarını yolcu etmek için Sakarya Otogarına gitmek için 35 TT *** plakalı otomobille yola çıkan Nurullah Ö. Zafer D. Hüseyin Doğukan S. ve İlker Kaçar isimli gençler D-100 Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde kaza geçirdiler. Meydana gelen korkunç kazada 1 kişi öldü aynı araçta bulunan 3 kişide yaralandı.

Hız limitini aşarak trafikte ilerlemekte olduğu söylenen 54 DN  ***plakalı otomobil önünde bulunan ve aynı istikamete gitmekte olan asker konvoyu içinde olan 35 TT *** plakalı otomobile arkadan çarptı.  Meydana gelen korkunç kaza nedeniyle D-100 Karayolu adeta savaş alanına döndü. İçinde Akyazı Şerefiye Mahallesi gençlerinin bulunduğu 35 TT *** plakalı otomobil arkadan hızlı bir şekilde çarpmanın etkisiyle aynı şiddette bariyerlere vurdu ve otomobil parçalandı. Kazada otomobil içinde olan Nurullah Ö. Zafer D.  Hüseyin Doğukan S. ve İlker Kaçar araç içinde sıkıştılar. Kazayı görenlerin haber verdiği itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı bir şekilde çıkarılarak hastaneye götürüldüler. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye götürülen İlker Kaçar (23) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki İlker Kaçar için Akyazı Şerefiye Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Şerefiye Caminde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İlker Kaçar göz yaşları arasında ve hayır dualar eşliğinde aile mezarlığında toprağa verildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Polis kazayla ilgili soruşturmasını başlattı.

 
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