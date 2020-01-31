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MUHTARLARIN DAYANIŞMASI

Muhtar Dernekleri seçim aylarına girdiler. Kongre için geri sayımın
Bu haber 2020-01-31 17:55:58 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Muhtar Dernekleri seçim aylarına girdiler. Kongre için geri sayımın başladığı şu günlerde Dernek Başkanı olan Muhtarlarda zaman zaman diğer İlçe Muhtar Derneklerine ziyaretler yaptıkları görülüyor.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’ta geçtiğimiz günlerde komşu İlçe Hendek’e giderek Dernek Başkanı ve o anda Dernek binasında bulunan Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

Ziyaret esnasında hem Dernek başkanları hem de Mahalle Muhtarları önümüzdeki günler içerisinde yapılması kanun gereği olan Dernek kongresi üzerinde görüşlerini anlattılar. İki komşu İlçenin Muhtarlar Derneği Başkanları ile yapılan ziyarette bulunan Mahalle Muhtarları sorunlarının halli için birlikte hareket etme kararı da aldılar.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Hendek İlçemizin Muhtarlar derneğine yaptığı ziyarette gerek Dernek Başkanı ve Yönetimi ve gerekse o anda Dernek binasında bulunan Mahalle Muhtarı dostlarımız beni çok iyi karşılayıp çok iyi de ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Başkan Durmuş ayrıca Dernekte kaldığı süre içinde dertleştiklerin ve sorunları birlikte çözme kararı da aldıklarını açıkladı.

Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Emin Kula’da Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş’un Derneğimize yaptığı bu ziyaret bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yapacakları kongrede de kendisine başarı diliyorum dedi.

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