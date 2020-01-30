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ÇİMŞİT AİLESİNİN ACI GÜNÜ

ÇİMŞİT AİLESİNİN ACI GÜNÜ

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ÇİMŞİT AİLESİNİN ACI GÜNÜ 30 OCAK 2020


Bu haber 2020-01-30 16:29:32 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın tanınmış  Esnaflarından Ali Çimşit’in eşi Mazlumder Akyazı eski şube başkanı Burha Çimşit’in annesi, Emine Çimşit dualarla ebediyete uğurlandı

 ilçemiz esnaflarından Mehmet Ali Çimşit’in eşi ,Mazlumder Akyazı eski şube başkanı Burhan, Orhan ve İrfan Çimşit’in anneleri ,Nuri Çimşit’in Teyzesi Emine Çimşit vefat etti.

Cenazesi Alaağac Merkez camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç aile mezarlığında toprağa verild

 
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