ÇİMŞİT AİLESİNİN ACI GÜNÜ 30 OCAK 2020
Bu haber 2020-01-30 16:29:32 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.
Akyazı’nın tanınmış Esnaflarından Ali Çimşit’in eşi Mazlumder Akyazı eski şube başkanı Burha Çimşit’in annesi, Emine Çimşit dualarla ebediyete uğurlandı
ilçemiz esnaflarından Mehmet Ali Çimşit’in eşi ,Mazlumder Akyazı eski şube başkanı Burhan, Orhan ve İrfan Çimşit’in anneleri ,Nuri Çimşit’in Teyzesi Emine Çimşit vefat etti.
Cenazesi Alaağac Merkez camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç aile mezarlığında toprağa verild
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