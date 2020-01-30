BAŞKAN SOYKAN 'UMUTLU DÖNDÜ

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Bu haber 2020-01-30 15:53:16 eklenmiş ve 69 kez görüntülenmiştir.

 

Beraberinde Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz olduğu halde Ankara’ya giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan bu ziyaretinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Ekrem Pakdemirli ile görüştü ve İş-Kur Genel Müdürlüğüne atanan Akyazılı Bekir Aktürk’e hem hayırlı olsun dileğinde bulundu hem de kendisinden bazı taleplerde bulundu. 

BAKAN PAKDEMİRLİ’YE DOSTA VERDİ

Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Yardımcısı Ünal Gündüz, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Ekrem Pakdemirli’ye içeriğinde Akyazı’nın yeni gelişim sahası, alternatif tarım, yeni imar sahaları, Köy yerleşim alanları ve arazilerin toplulaştarılması, Akyazı’nın yeni gelişim sahası olan bir dosya takdim etti ve bu konularda Bakan Pakdemirli’den destek istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Ekrem Pakdemirli’de dosya içinde olan hususların teknik analizlerini yaptıktan sonra yapılması gereken husus ne ise onu yapmak için yetkililere gerekli talimatı vereceğini söyledi ve yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını belirtti ve gösterdiği yakın ilgi ve verdiğimiz dosya içinde bulunan hususları inceledikten sonra gereğini yapacağı konusunda söz verdiği için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Yardımcısı Ünal Gündüz’ün Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye yaptığı ziyarette AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’te yer aldı ve Akyazı heyetine ev sahipliği yaptı.

İŞ KUR GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile yardımcısı Ünal Gündüz’ün ikinci ziyaret durağı İş-Kur’un yeni Genel Müdürü Akyazılı Bekir Aktürk oldu. Soykan ve Gündüz bu ziyaretlerinde Akyazılı yeni İş-Kur Genel Müdürü Aktürk’e hem hayırlı olsun temennisinde bulundular hem de toplum yararına çalışmalar projesi kapsamında kendisinden destek beklediklerini söylediler. Yine aynı ziyarette Soykan ve Gündüz Genel Müdür Aktürk’ten çalıştırılmak üzere Belediyelere gönderilen elemanların daha dikkatli seçilmesi talebinde bulundular ve bu konunun önemini İş-Kur’un Akyazılı yeni Genel Müdürüne bir kez daha aktarma fırsatı buldular.

İş-Kur Genel Müdürü Bekir Aktürk, Akyazı Belediye Başkanı ve yardımcısını makamında ağırlamaktan büyük zevk ve mutluluk duyduğunu söyledi ve bu ziyarette bana aktarılan hususları da dikkatli bir şekilde dinledim ve gereğini de ona göre yapma kararlılığındayım dedi.

 

 
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