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İşçi Servisi Midibüsle çarpıştı 5 yaralı

Tali yoldan ana yola çıkan İşçi Servisi karşı yönden gelen Midibüs ile çarpıştı.
Bu haber 2020-01-30 15:50:30 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

 

Tali yoldan ana yola çıkan İşçi Servisi karşı yönden gelen Midibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan 5 işçi Ambulanslarla Hastaneye kaldırıldı

D 140 Adapazarı Kuzuluk Karayolu Akyazı Erdoğdu kavşağında tali yoldan ana yola dikkatsizce çıkış yapan 54 S 24** Plakalı İşçi Servisi taşıyan Minibüs Adapazarı’ndan Akyazı istikametine seyir halindeki Midibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonucu işçileri taşıyan Servis Minibüsü devrildi. Kazada 5 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

YaralananŞerafettin K., Recep B., Osman A., Kudret K. ve Mehmet K. adlı işçiler çevreden yardıma gelen vatandaşlar ve Sağlık ekipleri tarafından Minibüsün içerisinden çıkarıldılar

Olay yersine sevk edilen Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı
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