İşçi Servisi Midibüsle çarpıştı 5 yaralı

Tali yoldan ana yola çıkan İşçi Servisi karşı yönden gelen Midibüs ile çarpıştı.

Bu haber 2020-01-30 15:50:30 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.