KUZENLERİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI HELAL OLSUN DEDİRTTİ

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem ülkemizin her yerini ve dolayısıyla da Sakarya ve tüm İlçelerini

Bu haber 2020-01-30 00:44:40 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.