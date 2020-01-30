KUZENLERİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI HELAL OLSUN DEDİRTTİ

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem ülkemizin her yerini ve dolayısıyla da Sakarya ve tüm İlçelerini de ayağa kaldırdı. Akyazı’da deprem nedeniyle ayağa kalkan İlçelerden biri hatta önde geleniydi.
Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın haydi Akyazı yaraları birlikte saralım sloganı ile çıktığı yolda Akyazılılar onu yalnız bırakmadı ve deprem yaşanan İllerdeki vatandaşlara destek için adeta seferberlik ilan etti ve müthiş bir çalışmadan sonra da toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya’ya gönderildi.
Belediye Başkanı Soykan’ın çağrısına uyanlardan biri de Engin Aslan ve Orhan Aslan isimli kuzenlerdi. Kampanyanın başlamasıyla birlikte onlarda Belediye Başkanına gelerek “toplanacak olan yardımları yerlerine kendimize ait olan kamyonumuzla bedelsiz olarak götürmek istiyoruz” diye müracaat etmişlerdi.
Sonunda yardımlar toplandı ve götürme aşamasına gelindiğinde kuzenlere haber verildi onlarda kamyonları ile yardımların toplanıp bir araya getirildiği Belediye’nin hayır çarşısı önünü gelerek koliler halindeki yardım malzemelerini yüklettiler ve yüklenme işi tamamlanır tamamlanmaz da hayır dualar eşliğinde o yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için yola çıktılar.
Belediye Başkanı Bilal Soykan uğurlama sırasında kuzenlerden ve onların insani yaklaşım ve davranışlarından bahsetti ve onlara teşekkür etti. Engin Aslan ve Orhan Aslan isimli kuzenlerin bu örnek davranışına sadece helal olsun size denilebilirdi nitekim konuyla ilgili bilgi sahibi olan Akyazılılarda aynı sözü tekrarlayarak onlar için helal olsun size dediler.