MİLLETVEKİLİ YAVUZ MUHTARLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremzedelere destek için Akyazı Belediyesi tarafından toplanan

Bu haber 2020-01-30 00:41:58 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremzedelere destek için Akyazı Belediyesi tarafından toplanan yardımların gönderilmesi ile ilgili olarak düzenlenen sade törene katılan Sakarya AK Parti Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aynı törene katılmak için o sırada orada bulunan bazı Mahalle Muhtarlarının kendisine ilettikleri sorunları dinledi ve notlarını aldı.

Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a ilk sorun ileten Mahalle Muhtarı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı oldu. Çakmakçı D-140 Karayolunun iki Kuzuluk’un iki Mahallesini birbirinden ayırdığına dikkat çekerek bahse konu ettiğimiz duble yol iki Mahallemizi birbirinden ayırmakla kalmadı iki mahalle arasında gidiş ve gelişi de uzattı. Çünkü Orta Mahalleden Topçu Sırtı Mahallesine ya da tersine gidip gelmek isteyenler ya Fabrika semtinden ya da İhlas Kaplıca tesislerinden dolaşmak zorunda kalıyorlar ve yolları uzuyor. Halbuki bizim isteğimiz D-140 Karayolunun değirmen mevkiinde Balbalı Mahallesinin üç yerinde yapıldığı gibi yolun o bölümü biraz genişletilerek yapılacak bir ceple bu sorun ortadan kalkar. Bu sorunumuzun halli noktasında bahse konu olan yol açıldığı günden beri uğraş veriyoruz. Ne yazık ki, aradan geçen bunca zamana rağmen bu s orunumuza çözemedik dedi.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, sorunun çeşitli zamanlarda Kuzuluk’a gelen başta bir önceki Ulaştırma Bakanı ve Bakanlığın diğer yetkililerine, son olarak da yine İlçemiz sınırları içinde yer alan ASAŞ Alüminyum fabrikasını ziyaret eden Mehmet Cahit Turhan’a Belediye Başkanımız Bilal Soykan tarafından bir dosya eşliğinde takdim edildiğini söyledi ve şu ana kadar bir sonuç alamamanın da derin üzüntüsünü yaşıyoruz diye konuşmasını tamamladı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’yı desteleyen bir konuşma yaptı. Soykan, kendisinin de Kuzuluk Mahallesi sakini olduğunu belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti “ Bu sorunun halli konusunda Mahalle Muhtarlarımız ve teşkilatımızla birlikte uğraşlar veriyoruz. D-140 karayolu iki mahalleyi tamamen birbirinden ayırdı. Bunun düzeltilmesi için ne gerekiyorsa o yapılmalıdır dedi.

Bilal Soykan oradaki sorunun çözümüne ilişkin plan ve projenin de yapıldığı söyleyerek, bu konuda Genel Başkan yardımcımız değerli Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Yavuz beyden destek bekliyoruz diyerek o da konuşmasını bu sözlerle tamamladı.

AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’da cevabi konuşmasında sorunun önemini kavradığını, çözümü konusunda da elinden geleni yapacağı sözünü verdi.

Bu arada AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de o anda orada bulunan Muhtarların kendisine ilettiği sorunları Milletvekili ve Partisinin Genel Başkan yardımcısı Yavuz’a aktardı ve çözümü konusunda kendisinden destek istedi.

Ali İhsan Yavuz o sorunları da iyice dinlediğini ve gerekli notlarını aldığını belirterek bu sorunları da önemli görüyorum ve çözümü için çalışacağım ve sık aralıklarla bu sorunlarla ilgili teşkilatımıza bilgiler vereceğim dedi.