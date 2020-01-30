ÖMER AKBABA’YLA GÜLÜŞMEYE VAR MISINIZ ?

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü stand-upçı ve show ustası Ömer Akbaba ile

Bu haber 2020-01-30 00:40:20 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü stand-upçı ve show ustası Ömer Akbaba ile gülüşmeye varım diyen Akyazılıları 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 19.00 da Sosyal Gelişim Merkezine davet etti.

İlçe Spor Müdürlüğü yetkilileri insanların gülmeye ve gülüşmeye ihtiyacı var düşüncesi ile hareket ederek ünlü stand-upçı Ömer Akbaba’yı Akyazı’ya getireceklerini söyleyerek bütün Akyazılı hemşehrilerimizi bu güzel geçeceğine inandığımız geceye davet ediyoruz açıklaması yaptılar.

Gösteri sonunda yine İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından salona gelen tüm misafirlerine iletişim nezaket ve adap konulu kitap hediye edilecek.